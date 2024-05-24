الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن انتشال جثث 3 محتجزين فى قطاع غزة

المحتجزين
المحتجزين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن انتشال جثث 3 محتجزين في قطاع غزة هم الإسرائيليان حنان يفلونكا وميشيل نيسنباوم، والسائح أورين هرناندز.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن انتشال جثث المحتجزين الثلاثة، تم في جباليا بالتعاون مع الشاباك ووحدة ياهالوم، وفقًا لما نقلته وسائل اعلام عبرية.

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وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يواصل عملياته العسكرية والاستخبارية من أجل استعادة المحتجزين كافة.

أكسيوس: بيرنز سيعقد اجتماعا مع رئيس الموساد لإحياء المفاوضات بشأن المحتجزين فى غزة

والخميس، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، بأن ويليام بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، سيعقد اجتماعًا مع رئيس الموساد ديفيد بارنيا، لإحياء المفاوضات بشأن المحتجزين في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن ويليام بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، سيزور المنطقة لدفع المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

كما أكد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن مسئول إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب قررا توسيع صلاحيات فريق التفاوض.

 

هرتسي هاليفي: لا بد من تحرك عاجل لإطلاق سراح المحتجزين

فيما صرح رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي، بأنه لا بد من تحرك عاجل لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ولو على حساب الاستعداد لمناقشة مقترح حماس الأخير؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن الجيش يمارس ضغوطًا عسكرية على حماس، ولكن يجب أن يقترن ذلك بتحرك سياسي لإطلاق سراح المحتجزين.

ويتظاهر الآلاف الإسرائيليين، في تل أبيب ومدن أخرى، ودعوا الحكومة إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وتوجّه المتظاهرون في تل أبيب إلى المقر الرئيسي للجيش الإسرائيلي، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس الحرب لبحث مسألة المحتجزين في غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة جباليا الشاباك ويليام بيرنز صفقة تبادل الأسرى

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