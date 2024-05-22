الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

محلل فلسطينى لـ"الدستور": توالى قرارات الاعتراف بدولة فلسطين سيؤثر على مجريات القضية

ثائر أبوعطيوي
ثائر أبوعطيوي

علق الكاتب والسياسي الفلسطيني ثائر أبوعطيوي، على اعتراف كل من دولة إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية.

وقال أبوعطيوي إن اعتراف الدول الثلاث يعتبر إنجازًا مهمًا وانتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية ولقرارات الشرعية الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

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وأوضح أبوعطيوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن توالي الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية بعد تصويت 143 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر للاعتراف بدولة فلسطين، بالتأكيد سوف يؤثر على سير مجريات القضية الفلسطينية بشكل عام، وعلى الحرب المستمرة والعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ228 على التوالي.

وقال أبوعطيوي إن هذا سيتحقق من خلال كسب التعاطف العالمي والتأييد الدولى عبر الإجماع بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب إبادة جماعية حقيقية في قطاع غزة، وهذا يأتي في ظل ازدياد حجم التعاطف والتفاعل العالمي مع شعبنا وعدالة قضيته، وارتفاع أسهم القضية الفلسطينية بين صدارة الدول، والتي أصبحت عنوانًا ورمزًا لنكبة جديدة على أيدي الاحتلال.

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وتابع: "الاعتراف الدولي المتلاحق بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة وبناءة على طريق دحر الاحتلال والوصول للحرية والاستقلال، وإرغام دولة الاحتلال على القبول بفكرة حل الدولتين من خلال العودة لطاولة المفاوضات وتعزيز رؤية السلام الشامل والعادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، والتي نصت عليها القوانين الدولية والمواثيق الأممية".

أبوعطيوي: ازدياد الاعتراف بدولة فلسطين سيؤثر على مجريات الحرب 

وقال أبوعطيوي إن ازدياد الاعتراف بدولة فلسطين والتفاعل العالمي مع القضية سيؤثر بشكل خاص على مجريات الحرب والعدوان المستمر على قطاع غزة، من المؤكد سيدعم الاعتراف العالمي بدولة فلسطين وإيقاف الحرب وتكاتف الجهود الدولية من أجل الوصول لهدنة وإيقاف إطلاق النار الدائم.

وأضاف أن تلاحق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين سيؤدي إلى اتساع التعاطف العالمي مع قطاع غزة والمساعدة وتقديم حجم أكبر من المساعدات الإغاثية والإنسانية لغزة وصولًا للإعمار وإعادة البناء الإنساني والعمراني في ظل تفاقم النكبة والمأساة التي لا توصف.

وأشار إلى أن اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية خطوة بناءة وإيجابية لما لها من تأثير مهم جدًا، حيث نتحدث اليوم عن اعتراف أوروبي له وزنه وقيمته المعنوية والعملية، لأن ازدياد الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين سوف يعزز فكرة الاقتراب من الحلول الواقعية والعملية والداعمة لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

فلسطين اسبانيا ايرلندا النرويج القضية الفلسطينية

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