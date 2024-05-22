خبير العلاقات الدولية يعلق على إعلان أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين (فيديو)

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن إعلان أيرلندا اعترافها بدولة فلسطين يعكس العديد الدلالات، أبرزها ازدياد التعاطف والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، في مقابل رفض الاحتلال الإسرائيلي والممارسات الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الحرب الدائرة لم تحدث في تاريخ الحروب والنزاعات، باعتراف المنظمات الدولية، وبالتالي، خسرت إسرائيل تضامن العديد من دول العالم معها، وذلك في سياق التوجه الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية، كما رأينا ما حدث في تصويت 143 دولة في "الجنائية الدولية" على حصول فلسطين على عضوية كاملة.