كاتب صحفى يهاجم وسائل إعلام أمريكية بعد نشرها تقارير مُضللة عن مصر

قال ياسر عبدالعزيز، الكاتب الصحفي، إنه من المفترض أن يكون لدى وسائل الإعلام الأمريكية ميراث من التجارب والمهنية والأدبيات التي تنظم العمل الإعلامي، لكن منذ الحرب الروسية الأوكرانية ونحن ندرك أن الإعلام الغربي تورط في أخطاء كبيرة للغاية، والتي تناقض كل ما تدعو إليه الدول الغربية من قيم ومبادئ.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الأمور تفاقمت بشكل كبير منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتبين أن هناك وسائل إعلام مرموقة وذات تاريخ كبير ترتكب أخطاء فادحة، وخاصة شبكة

"سي إن إن" الأمريكية، التي نشرت تقارير مضللة حول الدور المصري تجاه الأزمة الفلسطينية، من خلال اعتمادها على "مصادر مجهولة" تستخدم بأغراض سياسية.