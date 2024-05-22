الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود بسيونى يفند ادعاءات تعطيل مصر لجهود وقف إطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

نفى الكاتب الصحفي محمود بسيوني، الاتهامات الموجهة لمصر بالتسبب في تأخير وقف إطلاق النار في غزة، والتي تروج لها بعض وسائل الإعلام الغربية، مؤكدًا الدور الفعال والمستمر لمصر في دعم جهود السلام، مشيرًا إلى النجاحات المتكررة التي حققتها الدولة في تحقيق الهدنة بالمنطقة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

وأوضح بسيوني، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصر تعمل بشكل دؤوب وبنية صادقة للحفاظ على أرواح الإخوة الفلسطينيين وتحقيق الهدنة، مع تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين، مشددا على أن الاتهامات التي تطلقها شبكة "سي إن إن" الأمريكية حول تقديم معلومات مغلوطة للجانب الفلسطيني عن الاتفاقيات مع إسرائيل هي اتهامات باطلة وتفتقر إلى الدليل.

وتحدى "بسيوني" الشبكة الأمريكية علنًا للكشف عن مصادرها التي استندت إليها في تقريرها الذي يزعم تعطيل مصر للمفاوضات، وأشار إلى أن التقارير الإعلامية المضللة، وخاصة تقرير "سي إن إن"، تعكس رغبة إسرائيل في استبعاد مصر من دائرة المفاوضات وإفشال جهود وقف إطلاق النار.

وأخيرًا، لفت الانتباه إلى القلق الإسرائيلي المتزايد إثر إعلان مصر دعمها لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن الأحداث في غزة، مؤكدًا أن مصر ستواصل تزويد الوفد الجنوب إفريقي بالمعلومات والحقائق اللازمة لدعم القضية.

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