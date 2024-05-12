الأحد 12 مايو 2024
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"صالة التحرير" يبرز تقارير "الدستور" بشأن تجديد مساجد "البهرة" في مصر (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعانت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، بتقارير نشرها موقع "الدستور"، بعنوان: افتتاح مسجد وضريح السيدة زينب.. خطوة نحو تطوير الحي العتيق، ومساجد جددها "البهرة" في مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب".

برنامج "صالة التحرير"

وأوضحت مصطفى، أن افتتاح مسجد وضريح السيدة زينب اليوم، كان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلطان البهرة السلطان مفضل سيف الدين، وذلك وفقًا لخطة الحكومة بشأن تطوير محيط المسجد وتحويله إلى متنزه ديني سياحي.

برنامج "صالة التحرير"
عزة مصطفى صالة التحرير مسجد وضريح السيدة زينب السيدة زينب ضريح السيدة زينب البهرة الحسين الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطان البهرة السلطان مفضل سيف الدين

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