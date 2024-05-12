"صالة التحرير" يبرز تقارير "الدستور" بشأن تجديد مساجد "البهرة" في مصر (فيديو)

استعانت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، بتقارير نشرها موقع "الدستور"، بعنوان: افتتاح مسجد وضريح السيدة زينب.. خطوة نحو تطوير الحي العتيق، ومساجد جددها "البهرة" في مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب".

برنامج "صالة التحرير"

وأوضحت مصطفى، أن افتتاح مسجد وضريح السيدة زينب اليوم، كان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلطان البهرة السلطان مفضل سيف الدين، وذلك وفقًا لخطة الحكومة بشأن تطوير محيط المسجد وتحويله إلى متنزه ديني سياحي.