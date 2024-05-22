بعد اعتراف بلاده بفلسطين..تفاصيل الاتصال الهاتفى بين "أبومازن" ورئيس وزراء أيرلندا

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس.

وأعرب عباس عن بالغ الشكر لرئيس الوزراء الأيرلندي، على مواقف بلاده الشجاعة والمبدئية بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذه الخطوة العظيمة ستسهم في تعزيز السلام والعدل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعزيز تنفيذ حل سياسي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله في أن تكون هذه الخطوة التي اتخذتها دول أيرلندا وإسبانيا والنرويج، مقدمة لاعتراف مزيد من الدول الأوروبية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لإعطاء الأمل في صنع السلام.

وجدد عباس التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء الشعب الفلسطيني جراء السيطرة على جميع معابر قطاع غزة وإغلاقها من قِبل جيش الاحتلال.

وقال الرئيس محمود عباس: سنواصل العمل مع أيرلندا الصديقة، وجميع الأحرار في العالم، من أجل صنع السلام خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تواجه منطقتنا والعالم، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال.