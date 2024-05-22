الوفد يرحب باعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين

رحبت لجنة العلاقات الخارجية بـحزب الوفد بخطوة أيرلندا وإسبانيا والنرويج بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وقالت خارجية الوفد إن الاعتراف بفلسطين يعد خطوة جيدة نحو إقامتها مستقلة واعتراف المزيد من الدول في العالم بها.

أضافت اللجنة أنها تأمل مع هذه الخطوات بالاعتراف بدولة فلسطين أن يضغط المجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يتعرض لها من جانب العدوان الإسرائيلي والتي تعد من أبشع الجرائم التي شهدتها البشرية على مر التاريخ.