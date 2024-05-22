الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوفد يرحب باعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين

غزة
غزة

رحبت لجنة العلاقات الخارجية بـحزب الوفد بخطوة أيرلندا وإسبانيا والنرويج بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وقالت خارجية الوفد إن الاعتراف بفلسطين يعد خطوة جيدة نحو إقامتها مستقلة واعتراف المزيد من الدول في العالم بها.

txt

رئيس حزب الوفد يهنئ عمال مصر بعيدهم

txt

حزب الوفد يدين الاعتداءات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية

أضافت اللجنة أنها تأمل مع هذه الخطوات بالاعتراف بدولة فلسطين أن يضغط المجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يتعرض لها من جانب العدوان الإسرائيلي والتي تعد من أبشع الجرائم التي شهدتها البشرية على مر التاريخ.

لجنة العلاقات الخارجية ايرلندا العلاقات الخارجية الاعتراف بدولة فلسطينة حزب الوفد أيرلندا وإسبانيا والنرويج

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

لرفض المتهم ممارسة الشذوذ.. شاب ينهى حياة ممرض فى الجيزة

التحقيق فى مقتل مدرس بالرصاص داخل سنتر تعليمى بالمطرية

أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. كم سعر خروف العيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة