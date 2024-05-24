مصادر طبية فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلى تتعمد إخراج المستشفيات من الخدمة

أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إخراج المستشفيات من الخدمة.

وأوضحت المصادر الطبية أن المحول الوحيد الذي يزود مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع بالكهرباء قد توقف، بسبب نفاد الوقود، مما ينذر بكارثة صحية كبيرة، كون نحو مليون و500 ألف شخص في رفح يعتمدون عليه، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

المستشفيات تعمل فوق طاقتها من أجل استيعاب الجرحى وعلاجهم

كما حذرت من أن المستشفى الكويتي برفح في دائرة الخروج عن الخدمة، بفعل الاستهدافات اليومية.

وأكد المصادر الطبية أن المستشفيات تعمل فوق طاقتها، من أجل استيعاب الجرحى، وعلاجهم جراء العدوان المتواصل منذ 231 يومًا.

مستشفى كمال عدوان يخرج من الخدمة بعد قصف الاحتلال

ومنذ صباح اليوم، تتقدم قوات الاحتلال نحو مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وتحاصر عديدًا من طواقمه الطبية والجرحى.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بخروج مستشفى كمال عدوان من الخدمة بالكامل، بعد تقدم الاحتلال باتجاهه وإطلاق قذائف مباشرة.

ونقلت القناة عن وسائل إعلام فلسطينية، أنه تم سقوط 5 شهداء وعدة مصابين بقصف الاحتلال لمنزل بحي الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وشنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا متواصلًا على منطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.