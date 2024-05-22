وزير خارجية النرويج: حان وقت الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبين بارت إيد، عن سعادته، بردود الأفعال الدولية عقب قرار بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال إيد في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء: "مسرور جدًا بردود الأفعال بفلسطين وبقية العالم".

وزير الخارجية النرويجي: حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وتابع إيد "هذه رسالة مهمة تنشرها النرويج على أنه حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مستدركًا حل الدولتين هو الحل الأفضل برأينا، وفقًا لما نقلته فضائية سكاي نيوز.

وأشار إلي أن إسرائيل لم تسعد بهذا القرار، مؤكدًا أن بلاده تحترم رد فعلها، متابعًا "نحترم الموقف الإسرائيلي باستدعاء سفيرها بالنرويج".

وأوضح وزير الخارجية النرويجي أن الكثير من القادة الإسرائيليين السابقين كانوا يريدون التوصل إلى اتفاق مع الشعب الفلسطيني، لافتًا إلي أن حكومة الاحتلال الحالية لا توافقنا الرأي، لكن من خلال الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين والعمل على اتفاق للسلام، يمكننا أن نمضي قدمًا في سبيل حل هذا النزاع.

وتابع إيد "علينا أن نفكر فيما سيحدث على المدى الطويل بعد انتهاء حرب غزة، ونعمل مع دول كثيرة لمحاولة دعم خطة شاملة للمنطقة".

وأكد وزير الخارجية النرويجي أن كل دولة ستعترف بفلسطين في التوقيت الذي تراه مناسبًا، لكن هناك قرارات جدية بشأن هذا الموضوع.

وشدد إيد علي أن الحل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم هو قيام كل من دولة إسرائيل ودولة فلسطين.

وتوالت ردود الأفعال الأوروبية على قرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا، الاعتراف بدولة فلسطين، فيما ألمحت دول أخرى إلى اعتزامها اتخاذ إجراء مماثل.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو - في تصريح نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" - أن بلاده تبحث مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في ضوء إعلان كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، مشددًا على أن هذا القرار لا بد أن يُتخذ في الوقت المناسب تمامًا.