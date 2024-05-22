محلل سياسى لـ"الدستور": اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين ورقة ضغط قوية على إسرائيل

علق الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، على اعتراف الدول الأوروبية الثلاث إسبانيا، أيرلندا، والنرويج، بدولة فلسطين.

وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الاعتراف خطوة في الاتجاه الصحيح وتزيد من تضييق الخناق والضغط على الإدارة الأمريكية من جهة وعلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، خاصة بعد قرار تصويت الأمم المتحدة على عضوية دولة فلسطين إلى جانب قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية.

وأكد عمر أن الاعتراف بدولة فلسطين يأتي في إطار إنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته وخاصة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأشار المحلل الفلسطيني، إلى أنه من الواضح أن هناك تنسيقًا بين الدول الثلاث، وخاصة أن رئيس وزراء إسبانيا عندما زار القاهرة في الشهر الثالث للحرب على غزة، تعهد ببذل كل الجهود للاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب ذلك أيضًا تكمن أهمية هذه الخطوة في أن دول الاتحاد الأوروبي أخذت هذا القرار دون الانصياع للموقف الأمريكي.

عمر: اعتراف الدول الأوروبية ورقة ضغط قوية على إسرائيل

وأوضح عمر أن هذه القرارات تشكل ورقة ضغط قوية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتزيد من التأييد والمناصرة للقضية الفلسطينية، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي في دول الاتحاد الأوروبي الرافضة لسياسة حكومة الاحتلال تجاه الفلسطينيين من ارتكاب لجرائم الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين.

وتوقع المحلل الفلسطيني، أن تكون هناك دول أخرى من الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية، خاصة أن تلك الدول صوتت لصالح قرار الاعتراف بدولة فلسطين عضوًا دائمًا في الأمم المتحدة، الأمر الذي يشكل ضغطًا على الإدارة الأمريكية وإسرائيل للاعتراف بحق إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد أن تلك الخطوة ستكون لها آثار إيجابية على الشعب الفلسطيني وقضيته في توسيع دائرة الاعتراف بالحق الفلسطيني، الأمر الذي يضيق الخناق على بنيامين نتنياهو وحكومته .