هاشتاج تضامنًا مع فلسطين يتصدر "إكس"

تصدَّر هاشتاج "تضامنًا مع فلسطين"، ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني والقصف العنيف الذي يستهدف الأطفال والشباب والنساء، ويصيب المئات نتيجة الغارات الجوية التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.

ويواجه سكان غزة حصارًا كاملًا وتجويعًا كبيرًا في ظل الحرب الإسرائيلية التي يشنَّها الاحتلال بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وفعّل النشطاء عبر منصة التغريدات "X"، الأكثر استخدامًا حول العالم، هاشتاج (#تضامنًا_مع_فلسطين)، دعمًا للقضية الفلسطينية وإسنادًا للشعب الفلسطيني في محنته الجارية.

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب الإثنين الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير دفاعه وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.

النرويج وأيرلندا وإسبانيا يعترفون رسميًا بدولة فلسطين

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرار كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت مصر الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدمًا نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إعلاءً لقيم العدل والإنصاف، ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، ووقف الإعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، لاسيما في مدينة رفح الفلسطينية.

الحرب الإسرائيلية

وشنّت إسرائيل حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بقصف عسكري أدى إلى مقتل أكثر من 14 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت الأمم المتحدة أن 40% من القتلى كانوا من الأطفال، ما دفع المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إلى وصف غزة بأنها "أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال".

ولا تزال تمارس إسرائيل سياستها بهجمات مستمرة على الشعب الفلسطيني وقصف عنيف يستهدف الأطفال والشباب والنساء، ويُصيب المئات نتيجة الغارات الجوية التي يُطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.