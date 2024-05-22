الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبى: الاعتراف بدولة فلسطين تتويج لنضال وصمود الفلسطينيين

فلسطين
فلسطين

أكد نائب رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي السفير عادل عطية، أن اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين خطوة تاريخية وتتويج لنضال وصمود الشعب الفلسطيني على مدى 75 عامًا ونتيجة عمل تراكمي للدبلوماسية الفلسطينية منذ أكثر من 30 عامًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال السفير عطية - في مداخلة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، "إن هذه الخطوة جاءت في التوقيت المناسب وهى الرد الطبيعي لبعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية، وتعد رسالة سياسية مهمة لدولة الاحتلال بأن العالم لن يبقى صامتًا على انتهاكات القانون الدولي؛ حيث سأم العالم من مواقفها ومن الحروب والاعتداءات، خاصة حرب الإبادة التي تقوم بها في قطاع غزة".

أمريكا تعترف بفشل "الرصيف العائم" فى إيصال المساعدات إلى غزة

أضاف أنه أصبحت هناك قناعة تامة في الأوساط الأوروبية بأن الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن تتحقق، إلا من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة سيادته على أرضه وحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومعالجة جذور هذا الصراع حتى نتجنب حرب إبادة إضافية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا؛ وهو ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وأصبحت له تداعيات على الأمن والاستقرار في أوروبا.

txt

الجارديان: اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطينية يشير لتراجع الدور الأمريكى فى عملية السلام

أوضح، "نطالب كحكومة فلسطينية بأن تكون هناك أداة مراقبة واداة تطبيق إلى أي اتفاقيات مستقبلية وأي مخرجات عن أي مؤتمر دولي لعملية السلام في الشرق الأوس؛ لذلك يجب على العالم، خاصة الاتحاد الأوروبي، أن يقوم بفرض إجراءات عملية على دولة الاحتلال حتى تلتزم بأي تعهدات قد تقطعها على نفسها"، مشيرًا إلى أن الخلل الذي ضرب جميع الاتفاقيات السابقة كان بسبب أنه لم تكن هناك آلية تنفيذ وهو مهم جدا في أي مشروع مستقبلي.

أشار إلى أن هناك إجماعًا دوليًا على ضرورة تطبيق حل الدولتين وتنفيذه على أرض الواقع وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مرجعيات عملية وخطة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية، منوهًا بأننا نتوقع أن تلحق دول أوروبية أخرى بالدول التي أعلنت عن أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، حيث إن الاعتراف هو استحقاق تاريخي وسياسي وقانوني للشعب الفلسطيني.

نائب رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي السفير عادل عطية سبانيا وأيرلندا والنرويج دولة فلسطين صمود الشعب الفلسطيني الفلسطينية الدولة الفلسطينية المستقلة

مواد متعلقة

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

"أزمة جديدة".. تفاصيل تعرض هلا السعيد للتحرش على يد سائق أوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التي لا تنحني أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة