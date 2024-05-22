بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبى: الاعتراف بدولة فلسطين تتويج لنضال وصمود الفلسطينيين

أكد نائب رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي السفير عادل عطية، أن اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين خطوة تاريخية وتتويج لنضال وصمود الشعب الفلسطيني على مدى 75 عامًا ونتيجة عمل تراكمي للدبلوماسية الفلسطينية منذ أكثر من 30 عامًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال السفير عطية - في مداخلة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، "إن هذه الخطوة جاءت في التوقيت المناسب وهى الرد الطبيعي لبعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية، وتعد رسالة سياسية مهمة لدولة الاحتلال بأن العالم لن يبقى صامتًا على انتهاكات القانون الدولي؛ حيث سأم العالم من مواقفها ومن الحروب والاعتداءات، خاصة حرب الإبادة التي تقوم بها في قطاع غزة".

أضاف أنه أصبحت هناك قناعة تامة في الأوساط الأوروبية بأن الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن تتحقق، إلا من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة سيادته على أرضه وحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومعالجة جذور هذا الصراع حتى نتجنب حرب إبادة إضافية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا؛ وهو ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وأصبحت له تداعيات على الأمن والاستقرار في أوروبا.

أوضح، "نطالب كحكومة فلسطينية بأن تكون هناك أداة مراقبة واداة تطبيق إلى أي اتفاقيات مستقبلية وأي مخرجات عن أي مؤتمر دولي لعملية السلام في الشرق الأوس؛ لذلك يجب على العالم، خاصة الاتحاد الأوروبي، أن يقوم بفرض إجراءات عملية على دولة الاحتلال حتى تلتزم بأي تعهدات قد تقطعها على نفسها"، مشيرًا إلى أن الخلل الذي ضرب جميع الاتفاقيات السابقة كان بسبب أنه لم تكن هناك آلية تنفيذ وهو مهم جدا في أي مشروع مستقبلي.

أشار إلى أن هناك إجماعًا دوليًا على ضرورة تطبيق حل الدولتين وتنفيذه على أرض الواقع وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مرجعيات عملية وخطة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية، منوهًا بأننا نتوقع أن تلحق دول أوروبية أخرى بالدول التي أعلنت عن أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، حيث إن الاعتراف هو استحقاق تاريخي وسياسي وقانوني للشعب الفلسطيني.