سفيرة فلسطين لدى أيرلندا: اعتراف الدول الـ3 بفلسطين ستتبعه دول أوروبية كثيرة

قالت الدكتورة جيلان عبدالمجيد إن اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطينية سيتبعه اعترافات من دول أوروبية كثيرة.

وأضافت سفيرة فلسطين لدى أيرلندا، خلال مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لن ترضخ إلا بضغط من المجتمع الدولي وردود فعل دولية على انتهاكاتها للقوانين، مؤكدة أن إسرائيل تواصل انتهاك القوانين الدولية والمواثيق الأممية.

وأكدت سفيرة فلسطين لدى أيرلندا أن قرار دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة.