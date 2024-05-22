الاحتلال: إصابة 25 عسكريًا فى معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 25 عسكريًا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبوسالم التجاري جنوب قطاع غزة، لليوم السادس عشر على التوالي، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

كانت قوات الاحتلال قد احتلت في السابع من الشهر الجاري، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

فيما تواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من الشهر الجاري، إغلاق معبر كرم أبوسالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح الفلسطينية، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات للقطاع، وسفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج خارج القطاع المحاصر.