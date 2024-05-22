الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إسبانيا والنرويج وأيرلندا.. دول أوروبية أخرى تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

فلسطين
فلسطين

توالت ردود الفعل الأوروبية على قرار أسبانيا والنرويج وأيرلندا، الاعتراف بدولة فلسطين، فيما ألمحت دول أخرى إلى اعتزامها اتخاذ إجراء مماثل.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو - في تصريح نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" - أن بلاده تبحث مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في ضوء إعلان كل من أسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، مشددًا على أن هذا القرار لابد أن يُتخذ في الوقت المناسب تمامًا.

الاعتراف بدولة فلسطين

وأوضح دي كرو أن القرار يُتخذ مرة واحدة فقط؛ لذلك لابد أن يُصدر في اللحظة المناسبة حينما يكون له أثرا إيجابيا مباشرا، مُعربًا عن أمله في أن يحمل قرار الاعتراف آثار إيجابية من شأنها أن تساهم في إنهاء حالة العنف الدائرة في غزة، وتحرير الرهائن المحتجزين داخل القطاع. 

وأضاف أن: "الرؤية الصحيحة للموقف بالنسبة لنا تتمثل فيه: هل سيساعد هذا القرار في إيقاف أعمال العنف غدًا أم لا؟". 

يُشار إلى أن بلجيكا تمر بمرحلة دقيقة على صعيد سياستها الخارجية، نظرًا لتوليها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وبناء عليه فإن إتخاذها أي قرار في هذه الفترة سيكون له تبعاته الدبلوماسية، بحسب ما أوردت الـ"أسوشيتد برس". 

الحرب الإسرائيلية على غزة

وأبدت وزارة خارجية جمهورية مالطا، استعداد بلادها الاعتراف بدولة فلسطين؛ "حينما يكون لمثل هذا القرار مساهمة إيجابية في إنهاء الأزمة العالقة في المنطقة".

وأشارت خارجية مالطا - في بيان - إلى أن سلطات البلاد تراقب عن كثب الأوضاع الجارية في منطقة الشرق الأوسط من أجل تحديد "الإطار الزمني الأمثل" لاتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

كما أثنت سلوفينيا على اعتراف كل من النرويج وأسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين. وأكد رئيس الوزراء السلوفيني أن بلاده كانت من أوائل الدول التي وقعت على إعلان البدء في عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مُشددا على أن الفلسطينيين في حاجة إلى مزيد من الدعم يفوق الاعتراف بدولتهم.

وأعلنت أسبانيا والنرويج وأيرلندا - في بيان مشترك في وقت سابق اليوم - الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

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