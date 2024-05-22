نتنياهو: الضغوط الدولية لن تحول دون انتصارنا على حماس (فيديو)

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن فلسطين ستحاول تكرار هجوم 7 أكتوبر.

وزعم نتنياهو في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المحاولات الدولية لن تحول دون انتصار إسرائيل على حركة حماس.

https://x.com/i/status/1793303317503730137

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين

ووجهت الدول الأوروبية صفعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، وتقديم كل من ألمانيا وفرنسا الدعم للمحكمة الجنائية الدولية التي تدرس مطالب المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وقادته العسكريين.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أصدرت دول أوروبية من بينها فرنسا وألمانيا، بيانات تؤكد دعمها لشرعية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين كبار في إسرائيل وحماس.

قوات الاحتلال تُصعد عدوانها ضد المدنيين في غزة والضفة

وصعدت قوات الاحتلال عدوانها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كثّف الاحتلال من غاراته على شمال القطاع، لا سيما مناطق جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان، وسط نزوح آلاف الفلسطينيين وسقوط عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على جميع محافظات القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "الكحلوت" بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما أسفر عن ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات، كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي استهدف منزلين لعائلتي "أبوعامر وأبوطير" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.