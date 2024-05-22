3 دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ما تبعات القرار على الأوضاع فى غزة؟

علق الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، على اعتراف 3 دول أوروبية هي أيرلندا وإسبانيا والنرويج، بدولة فلسطين.

وقال صافي إن اعتراف الدول الأوروبية الثلاث، قد تكون له تبعات ونتائج علي الأوضاع في قطاع غزة، ولكن عندما تتخلى الإدارة الأمريكية عن ازدواجية المعايير، وأن تنفذ ما يتخذ على أرض الواقع، وأن تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة ووقف المجازر الممنهجة.

وأوضح المحلل الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الاعتراف المهم هو خطوة على مسار مفاوضات حل الدولتين وإنهاء الصراع في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية.

صافي: الاعتراف بفلسطين قد يكون وسيلة ضغط على إسرائيل

‎وتابع: "هذا الاعتراف لفتة رمزية لن تغير في البداية في حياتنا كفلسطينيين قابعين تحت ممارسات محتل إسرائيلي متغطرس، ولكنها قد تكون وسيلة ضغط لإجبار إسرائيل على القبول بالاعتراف بدولة فلسطينية نتيجة الضغوطات الأوروبية على إسرائيل والإدارة الأمريكية".

‎وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو خطوة إضافية نحو إرساء الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية يصب في المصلحة الجيوسياسية لأوروبا.

ومساء اليوم، أجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس.

وأعرب عباس عن بالغ الشكر لرئيس الوزراء الأيرلندي، على مواقف بلاده الشجاعة والمبدئية بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذه الخطوة العظيمة ستسهم في تعزيز السلام والعدل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعزيز تنفيذ حل سياسي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله في أن تكون هذه الخطوة التي اتخذتها دول أيرلندا وإسبانيا والنرويج، مقدمة لاعتراف مزيد من الدول الأوروبية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لإعطاء الأمل في صنع السلام.