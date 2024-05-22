الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مرصد الأزهر يرحب بقرار النرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين

مرصد الازهر
مرصد الازهر

ثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التفاعل الدولي مع دولة فلسطين، موضحًا أنه رغم تفاقم الأوضاع في قطاع غزة بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بداية العدوان، يبدو أن ما يتعرض له الفلسطينيون يوميًا وما ينزفون من دماء قد حرك بعض الضمائر الدولية للدفاع عن القضية التي كاد يطويها الزمن؛ إذ أعلن رئيس الوزراء النرويجي "جوناس جاهر" أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية ذات سيادة.

وأعلن رئيس الوزراء الإيرلندي "سيمون هاريس" رسميًا اعتراف بلاده بدولة فلسطين؛ مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الحل الوحيد للسلام، وإنهاء العنف في المنطقة، كما دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات لحل الأزمة الإنسانية.

ومرصد الأزهر إذ يثمّن غاليًا ردود الأفعال الإيجابية على المستوى الدولي، فإنه يتطلع إلى دور أكثر فاعلية من المجتمع الدولي لإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على الفلسطينيين، كما يدعو المرصد الدولَ المحبة للسلام، المؤمنة بحق تقرير المصير وبعدالة القضية الفلسطينية، إلى الاعتراف بفلسطين دولةً مستقلة ذات سيادة؛ فكل احتلال إلى زوال، وإحقاق الحقوق -وإن طال المدى- هو المآل.

مرصد الأزهر مكافحة التطرف يرحب قرار النرويج ايرلندا الإعتراف فلسطين

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