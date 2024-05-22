الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

داعية أردنى يبحث مع شيخ الأزهر سبل مواجهة التطرف بالفكر الوسطي

الداعية الأردنى عون
الداعية الأردنى عون القدومى يلتقى بشيخ الأزهر

التقى الداعية الصوفى الأردنى، عون القدومى عميد معهد المعراج للدراسات الشرعية والصوفية بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث تم مناقشة بعض الأمور الهامة التى تتعلق بالتصوف الإسلامى، ودور الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال من خلال علمائه ودعاته الذين يقومون بدور هام ومحورى فى جميع دول العالم الإسلامى.

وكشفت مصادر خاصة لـ"الدستور"، أن لقاء “عون” وشيخ الأزهر حضره الدكتور جمال فاروق، أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر وعميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، حيث تم التنسيق فى بعض الأمور الخاصة بالتعاون الدينى بين الأزهر الشريف ومعهد المعراج للدراسات الشرعية بدولة الأردن. 

لقاء "شيخ الأزهر وعون القدومى" للتنسيق حول نشر الوسطية والاعتدال 

ويأتى لقاء الدكتور أحمد الطيب والشيخ عون القدومى فى إطار العمل المشترك لنشر الوسطية والاعتدال والتصدى للفكر المتطرف الذى تسعى التنظيمات والجماعات المتطرفة لنشره حول العالم الإسلامى، الأمر الذى يجعل الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية حول العالم توحد الجهود لنشر الوسطية والإعتدال. 

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صوفية مصر ترحب بالداعية "عون القدومى" 

فى سياق متصل، رحبت الطرق الصوفية بالداعية الأردنى، مؤكدة الدور الهام والمحورى الذى يقوم به القدومى داخل الأردن وجميع أنحاء العالم الإسلامى، حيث أنه يعد من رجالات الفكر الإسلامى الوسطى الذين نشروا التصوف وحاربوا التطرف فى العديد من دول العالم، خاصة سوريا والعراق.

 

مؤسسات دينية تستقبل الداعية الأردنى "عون القدومى" 

واستقبلت عدة مؤسسات وطرق صوفية مصرية الداعية عون القدومى كان فى مقدمة هذه المؤسسات البيت المحمدى والطريقة الميرغنية والطريقة الجعفرية والطريقة الإدريسية والطريقة النقشبندية وغيرهم من الطرق الصوفية التى تنظر للقدومى على أنه من رجالات التصوف الكبار فى العالم الإسلامى.

الداعية الأردني عون القدومى شيخ الأزهر بحث التعاون

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