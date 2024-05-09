الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

ساحة القزاز الصوفية تستقبل الداعية الأردني "عون القدومي" بالحسين.. وتؤكد: تصدى للمتشددين

ساحة القزاز الصوفية
"ساحة القزاز الصوفية" تستقبل الداعية الأردنى "عون القدومى"

استقبلت ساحة القزاز الصوفية بالحسين، الداعية الأردنى المشهور الشيخ عون القدومى، والذى يزور مصر حاليا فى إطار جولة دعوية يقوم بها تستغرف أسبوعين.

وزار "القدومى" خلال هذه الجولة عدد كبير من الطرق والزوايا الساحات الصوفية العلمية بمصر، ويعرف "القدومى" أنه من أكبر دعاة الصوفية المتواجدين على الساحة حاليا، حيث يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الصوفى العالمى بدولة الأردن. 

“القدومي”..أبرز الدعاة علي الساحة الدينية 

أكد الدكتور عبدالرحمن علاء، أحد مسئولى ساحة القزاز الدعوية الصوفية بالحسين، أن "القدومى" من أبرز  دعاة الفكر الوسطى حاليا، لذلك يتم استقباله فى مصر دائما من أجل إلقاء محاضرات علمية وفكرية ودينية يستفيد منها الطلاب والناس أجمعين، كما أن القدومى واجهة بعض الجماعات والتيارات المتشددة فكريًا وأنتصر عليهم نظرًا لعلمهم الغزير.

وتابع علاء أن المجلس العلمى الذى تم تنظيمه فى الساحة كان مجلس مبارك، وقد تذاكرنا فيه أحاديث الأربعون الدعوية وكان فيها تأصيل للمفردات الأولية لهذا الفقه ومعالم العمل في خدمة مشروع فقه الدعوة إلى الله عبر التأصيل والتأهيل والتشكيل والتشغيل، والله يخرج من هذا المجلس وأمثاله وأشباهه الدعاة والحداة والهداة الذين يملؤون العالم رحمةً ومحبةً وأمانًا وسلام.

“صوفية مصر”..ترحب بالداعية الأردني  

فى سياق متصل، رحبت الطرق الصوفية بالداعية الأردنى، مؤكدة الدور الهام والمحورى الذى يقوم به القدومى داخل الأردن وجميع أنحاء العالم الإسلامى، حيث أنه يعد من رجالات الفكر الإسلامى الوسطى الذين نشروا التصوف وحاربوا التطرف فى العديد من دول العالم، خاصة سوريا والعراق.

واستقبلت عدة مؤسسات وطرق صوفية مصرية الداعية عون القدومى كان فى مقدمة هذه المؤسسات البيت المحمدى والطريقة الميرغنية والطريقة الجعفرية والطريقة الإدريسية والطريقة النقشبندية وغيرها من الطرق الصوفية التى تنظر للقدومى على أنه من رجالات التصوف الكبار فى العالم الإسلامى.

الداعية الصوفى الأردنى "عون القدومى" يصل مصر فى مهمة دعوية

ساحة القزاز الصوفية تستقل الداعية الأردنى "عون القدومى"
ساحة القزاز الصوفية تستقبل الداعية الاردنى عون القدومى الحسين

مواد متعلقة

رئيس التأمينات: قيمة زيادة المعاشات تصل إلى 66 مليار جنيه

"أوكسفام": الوضع الإنسانى فى غزة أكثر من كارثى

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

السيطرة على حريق بسبب تسريب غاز فى التبين

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

بدء جلسة محاكمة حسين الشحات فى التعدى على لاعب بيراميدز

مصرع شخص على يد زوج شقيقته.. ووفاة الأب عقب دفن نجله بالمنوفية

قفزت من البلكونة بسبب الحب.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل طفلة بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس