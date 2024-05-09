ساحة القزاز الصوفية تستقبل الداعية الأردني "عون القدومي" بالحسين.. وتؤكد: تصدى للمتشددين

استقبلت ساحة القزاز الصوفية بالحسين، الداعية الأردنى المشهور الشيخ عون القدومى، والذى يزور مصر حاليا فى إطار جولة دعوية يقوم بها تستغرف أسبوعين.

وزار "القدومى" خلال هذه الجولة عدد كبير من الطرق والزوايا الساحات الصوفية العلمية بمصر، ويعرف "القدومى" أنه من أكبر دعاة الصوفية المتواجدين على الساحة حاليا، حيث يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الصوفى العالمى بدولة الأردن.

“القدومي”..أبرز الدعاة علي الساحة الدينية

أكد الدكتور عبدالرحمن علاء، أحد مسئولى ساحة القزاز الدعوية الصوفية بالحسين، أن "القدومى" من أبرز دعاة الفكر الوسطى حاليا، لذلك يتم استقباله فى مصر دائما من أجل إلقاء محاضرات علمية وفكرية ودينية يستفيد منها الطلاب والناس أجمعين، كما أن القدومى واجهة بعض الجماعات والتيارات المتشددة فكريًا وأنتصر عليهم نظرًا لعلمهم الغزير.

وتابع علاء أن المجلس العلمى الذى تم تنظيمه فى الساحة كان مجلس مبارك، وقد تذاكرنا فيه أحاديث الأربعون الدعوية وكان فيها تأصيل للمفردات الأولية لهذا الفقه ومعالم العمل في خدمة مشروع فقه الدعوة إلى الله عبر التأصيل والتأهيل والتشكيل والتشغيل، والله يخرج من هذا المجلس وأمثاله وأشباهه الدعاة والحداة والهداة الذين يملؤون العالم رحمةً ومحبةً وأمانًا وسلام.

“صوفية مصر”..ترحب بالداعية الأردني

فى سياق متصل، رحبت الطرق الصوفية بالداعية الأردنى، مؤكدة الدور الهام والمحورى الذى يقوم به القدومى داخل الأردن وجميع أنحاء العالم الإسلامى، حيث أنه يعد من رجالات الفكر الإسلامى الوسطى الذين نشروا التصوف وحاربوا التطرف فى العديد من دول العالم، خاصة سوريا والعراق.

واستقبلت عدة مؤسسات وطرق صوفية مصرية الداعية عون القدومى كان فى مقدمة هذه المؤسسات البيت المحمدى والطريقة الميرغنية والطريقة الجعفرية والطريقة الإدريسية والطريقة النقشبندية وغيرها من الطرق الصوفية التى تنظر للقدومى على أنه من رجالات التصوف الكبار فى العالم الإسلامى.