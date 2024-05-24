الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوليتيكو: إدارة بايدن تدرس تعيين مستشار فى غزة بعد الحرب

بايدن
بايدن

كشفت مصادر أمريكية عن توجه الولايات المتحدة للانخراط في مستقبل غزة، وبحثها تعيين مستشار مدني لقوة معظمها فلسطينية تدير المشهد بعد نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن أربعة مسؤولين أمركيين قولهم، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس تعيين مسؤول أميريكي ليكون كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

ووفق المسؤولين فإن مقر المستشار المدني سيكون في المنطقة، وسيعمل بشكل وثيق مع قائد القوة، الذي سيكون إما فلسطينيا أو من دولة عربية.

ولا تزال واشنطن تناقش حجم السلطة الرسمية التي سيتمتع بها هذا المستشار، لكن جميع المسؤولين، الذين تحدثوا لـ"بوليتيكو" شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أكدوا أن ذلك جزء من خطة للولايات المتحدة للعب دور "بارز" في انتشال غزة من الفوضى، على حد تعبيرهم.

وحسبما نقلت "بوليتيكو" عن المسؤولين فإن المستشار لن يدخل غزة نفسها أبدا.

وأضاف المسؤولون لـ"بوليتيكو" أن فكرة "المستشار المدني" واحدة من سيناريوهات تمت مناقشتها وتتعلق بـ"اليوم التالي" للحرب، وتشمل أيضا سيناريوهات أخرى تركز على تنمية اقتصاد قطاع غزة، وإعادة إعمار المدن المدمرة.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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