الوكالة الأمريكية للتنمية: 900 ألف شخص نزحوا قسرا من مدينة رفح

أفادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، صباح اليوم الجمعة، بأن نحو 900 ألف شخص نزحوا قسرا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوكالة الأمريكية، في بيان لها اليوم، إن النازحين توجهوا إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة، وتعاني من نقص في الخدمات.

يجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال بدأت في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع، وبعدها توسعت عمليتها العسكرية لتطال مناطق أخرى من المدينة، مع تواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف، برا وجوا وبحرا.

كما أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.

وشهدت مدينة رفح منذ بدء العدوان على قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمواطنين من مختلف مدن القطاع، حيث وصل عدد المواطنين فيها إلى نحو 1.5 مليون، ومع بدء العملية العسكرية في رفح اضطر 600 ألف منهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق أخرى.

مصادر طبية فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلى تتعمد إخراج المستشفيات من الخدمة

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إخراج المستشفيات من الخدمة.

وأوضحت المصادر الطبية أن المحول الوحيد الذي يزود مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع بالكهرباء قد توقف، بسبب نفاد الوقود، مما ينذر بكارثة صحية كبيرة، كون نحو مليون و500 ألف شخص في رفح يعتمدون عليه، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".