استشاري مناعة يوضح أعراض متحور كورونا الجديد "فليرت"

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد من كورونا "فليرت" ظهر في أمريكا وبعض الدول، وهو متحور من أوميكرون.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن كل التحورات الجديدة تجعل الفيروس لديه قدرة شديدة على الانتشار، ونوع من الهروب المناعي، مؤكدًا ان المتحور سريع الانتشار، لكن ليس شديد الخطورة.

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ولفت إلى أنه يصيب الجهاز التنفسي العلوي، والأعراض حرارة والتهاب الحلق وزكام، كحة، أما صعوبة التنفس والالتهاب الرئوي أقل بكثير من السابق.

وأردف: "كورونا كفيروس موجود لكنه أقل حدة وأصبح مثل دور البرد، ويزداد انتشارا في فصل الربيع، المشهور بالتقلبات الجوبة والانتقال من موجات انخفاض وموجات ارتفاع شديد في الحرارة، والتقلبلات الجوية تساعد على انتشار العدوى الفيروسية التنفسية.