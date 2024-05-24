الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قتل واعتقال الطواقم الطبية.. مدير جمعية الإغاثة الطبية يكشف الوضع الكارثى فى غزة

عائد ياغي
عائد ياغي

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة الدكتور عائد ياغي، إن القطاع الصحي في غزة يعاني واقعًا صعبًا ومأساويًا، ولا توجد مستشفيات تعمل في شمال قطاع غزة بعد أن أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

ولفت، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل السابع من أكتوبر كان هناك 36 مستشفى تعمل لخدمة 2 مليون و300 ألف مواطن، أما اليوم خرجت من الخدمة مستشفيات عديدة، وفي شمال غزة لا يوجد مستشفى واحد يعمل.

وأضاف أن الاحتلال يحاصر مستشفى العودة في شمال غزة منذ 5 أيام وأجبر الطواقم الطبية على الخروج، لافتًا إلى أن مستشفى واحدًا فقط يعمل جزئيًا في دير البلح وسط قطاع غزة، وهو مستشفى العودة بالنصيرات.

وأشار إلى أنه بالأمس أعلن وقف العمل في مستشفى شهداء الأقصى، بعد نفاد الوقود اللازم لعمل الأجهزة، وفي جنوب غزة لم يتبق إلا المستشفى الأوروبي بين محافظتي خان يونس ورفح، ومستشفى الكويت التخصصي، وأعيد العمل جزئيًا في مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس.

120 ألف جريح وشهيد في مستشفيات غزة

وأوضح أن أكثر من 120 ألفًا بين جريح وشهيد استقبلتهم المستشفيات، في ظل قطاع يعاني نقصًا في الوقود وشح الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن الطواقم الطبية تعمل تحت تهديد كبير من قوات الاحتلال في غزة.

وأوضح أن قوات الاحتلال قتلت نحو 500 فرد من الطواقم الطبية، واعتقلت المئات منهم، مردفًا: "الوضع كارثي للغاية، وعلى الجميع أن يتحرك لوقف الكارثة، ووقف القتل الممنهج".

ونوه إلى إعادة افتتاح غرفة واحدة صغيرة في مجمع الشفاء الطبي لاستقبال مرضى الغسيل الكلوي، مؤكدًا أن نقص المستلزمات الطبية يؤثر على الأطفال وكبار السن في القطاع.

وأضاف أن عشرات الأطفال استشهدوا في قطاع غزة جراء سوء التغذية، مؤكدًا أن استمرار منع دخول المساعدات للقطاع وإغلاق المعابر له تداعيات سلبية على المواطنين لا سيما في الشمال.

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