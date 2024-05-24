جوزيب بوريل يحذر إسرائيل من ترهيب أو تهديد قضاة "الجنائية الدولية"

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتعين على إسرائيل عدم ترهيب أو تهديد قضاة الجنائية الدولية، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكان مسئول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد قال في تصريحات سابقة، إنهم سيعملون على تشجيع موقف مشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس هدية لحماس، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".