أيمن سلامة: إسرائيل لن تنفذ قرار "العدل الدولية" بوقف العمليات العسكرية (فيديو)

أكد الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن قرار محكمة العدل الدولية بفرض أوامر إلزامية لدولة الاحتلال بتوفير ظروف معيشية إنسانية للأراضي المحتلة يحدث لأول مرة في التاريخ، ولكن إسرائيل لن تنفذ هذا القرار.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يبث عبر قناة "الحياة"، أن الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار، حيث يشمل وقف العمليات العسكرية بشكل شامل، مشيرًا إلى أن 153 دولة عضوة في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام 1948 ملزمة بقرار المحكمة.

وفيما يتعلق بالتآمر والتحريض والمساعدة والتسهيل لإسرائيل في استمرار عدائياتها العسكرية في رفح، أكد "سلامة" أن القانون الدولي يسمح للدول الأعضاء باتخاذ تدابير مضادة ضد الدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي.