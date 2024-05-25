وزير المالية يكشف عن تحديات قطاع الكهرباء فى مصر (فيديو)

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قطاع الكهرباء في مصر يواجه تحديات كبيرة، حيث يعاني من عجز مالي يصل إلى 130 مليار جنيه.

وأوضح الوزير معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة "أون"، أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا، جنبًا إلى جنب مع تغيير سعر الصرف ودخول فصل الصيف، تعد أسبابًا لتخفيف الأحمال الكهربائية، وأشار إلى أن فارق تكلفة إنتاج الكهرباء عن سعر البيع يبلغ 130 مليار جنيه سنويًا.

وفي سياق آخر، أكد أن تكلفة دعم المواد البترولية تبلغ 225 مليار جنيه سنويًا، وأن هناك دراسة جارية لتخفيض الدعم بين الكهرباء والبترول، ومن المتوقع أن يتم قطع الكهرباء مباشرة بعد تنفيذ هذه الخطوة، وأكد أن وزارة البترول تواجه فجوة تمويلية كبيرة، وأن فاتورة الدعم تُقدم دعمًا للقمح وسلع أخرى بقيمة 636 مليار جنيه.