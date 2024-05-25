وزير البترول الأسبق: استهلاك المصري للطاقة 6 أضعاف الأوروبي

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن المواطن المصري لا يدفع الثمن الحقيقي لأي خدمة يحصل عليها، ولا أحد راضٍ عن انقطاع التيار الكهربائي، لكن يجب التأكيد على أن الدعم حق لفئات معينة، وليس لكل الفئات، لأنه يلتهم الأموال العامة.

ولفت خلال مداخلة ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على "صدى البلد"، إلى أن استهلاك المصريين للطاقة مقابل الإنتاجية أعلى بكثير جدَا من استهلاك الأوربيين، بمقدار 6 أضعاف.

وأوضح أن هناك معادلة لكل إنتاجية مقابل استهلاك الطاقة، ولدينا خلل في منظومة استهلاك الكهرباء، جعلت المصري يستهلك 6 أضعاف الأوروبي لإخراج نفس الإنتاجية.

وأشار إلى مشكلة أخرى، وهو اعتمادنا على مصدر واحد للطاقة بنسبة 93%، مما يمثل خطورة بالغة، مردفا: "نعتمد على البترول والغاز بنسبة تزيد عن 93%، بينما العالم كله يتعامل بوجود سلة للطاقة تتنوع بين فحم، وبترول، ومصادر طبيعية، مشددا على أهمية تنوع مصادر الطاقة وعدم الاكتفاء بعنصر معين.

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