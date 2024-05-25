"ملوك الصالات على المعاش".. فريق يد الزمالك يفقد 11 بطولة من 13 خلال موسمين

هل انتهى عصر ملوك الصالات؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد التراجع المدوي لـ فريق كرة اليد "رجال" بـ الزمالك الذي حقق لقبين فقط وفقد 11 لقبا من أصل 13 بطولة شارك فيها خلال موسمى 2022–2023 و2023–2024 .

فريق يد الزمالك فاز بالسوبر المصري عام 2022 على حساب الأهلي وببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2023 وفقد 11 بطولة ذهبت منها سبع بطولات لمنافسه التقليدي الأهلي.

منذ بداية موسم 2022-2023 في شهر سبتمبر 2022 شارك فريق كرة اليد بالزمالك في 13 بطولة محلية وعربية وإفريقية وانسحب من دوري أبطال افريقيا عام 2023 وكانت نتائجه كالتالي:

فاز ببطولة السوبر المصري 2022 بعد الفوز على الأهلي 27 -23.

خسر أمام الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية عام 2022 بنتيجة 28 -29 .

وعاد وخسر أمام الترجي بنتيجة 24 -28 في نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الدوري عام 2022.

خسر الدوري المصري للمحترفين لمصلحة الأهلي موسم 2022-2023.

خسر كأس مصر موسم 2022-2023 بل وفشل في الوصول للمباراة النهائية وفاز الأهلي باللقب .

خسر السوبر الإفريقي عام 2023 بعد الهزيمة أمام الأهلي 24 -27 .

فاز ببطولة افريقيا أبطال الكؤوس عام 2023 بعد الفوز على الأهلي 26 -25 .

خسر أمام الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية عام 2023 بنتيجة 30-31.

خسر السوبر المصري عام 2023 بعد الهزيمة أمام الأهلي 24 -26.

خسر السوبر الإفريقي عام 2024 بعد الهزيمة أمام الأهلي بنتيجة 21 -23 .

خسر السوبر الإفريقي عام 2024 بعد الهزيمة أمام الأهلي 21 -23

خسر بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2024 بعد الهزيمة من الترجي التونسي 25 – 30 .

خسر بطولة دوري المحترفين لليد موسم 2023 – 2024 بعد الهزيمة أمام الأهلي 21 – 27 في المباراة الفاصلة.

بطولة واحدة متبقية لفريق يد الزمالك هذا الموسم

ويتبقي لفريق كرة اليد بالزمالك بطولة واحدة هذا الموسم وهي بطولة كأس مصر وما يزيد من حظوظه في حصد لقبها غياب الأهلي الذي خرج مبكرا بعدهزيمته أمام البنك الأهلي وسيلعب الزمالك في الدور ربع النهائي مع اتحاد الشرطة يوم الإثنين المقبل وسيلتقي في المباريات الأخرى بالدور ربع النهائي، سموحة مع هليوبوليس وطلائع الجيش مع البنك الأهلي وسبورتنج مع أصحاب الجياد.