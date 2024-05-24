الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بطلًا لدورى المحترفين لكرة اليد

توج فريق كرة اليد بنادي الأهلي "رجال"، بطلًا لدوري المحترفين بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 27-21.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وبدأت في تمام السادسة مساء اليوم.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 10-9 قبل أن يوسع الأهلي الفارق في الشوط الثاني إلى أن وصلت النتيجة للتقدم بنتيجة 24-17 قبل أن يحسم الفريق الأحمر المباراة في صالحه بنتيجة 27-21.

وانتصر الأهلي في اللقاء الأول 26-25، وفاز الزمالك في الثاني بنتيجة 29-25.

أحداث المباراة

جاءت بداية المباراة متزنة من جانب الفريقين ومرت الدقائق السبع الأولى باستمرار تعادل الفريقين 3/3



وخرج لاعب الزمالك شادي خليل موقوفا لدقيقتين بقرار من حكام اللقاء في الدقيقة الثامنة.



اكتملت صفوف الزمالك مع استمرار التعادل بين الفريقين بنتيجة 5/5 مع مرور 11 دقيقة.



تقدم محمد ياسين للزمالك وتعادل كاستلو للأهلي من رمية جزائية لتصبح النتيجة 6/6 مع مرور 12 دقيقة.



تصدى محمد إبرهيم لرمية جزائية من أحمد الأحمر في الدقيقة 15 ليستمر التعادل بين الفريقين بنتيجة 7/7.



رد حارس الزمالك محمود خليل (فلفل) على تألق محمد إبرهيم وتصدى بدوره لرمية جزائية من عمر كاستلو ليحافظ على التعادل.



تقدم أحمد عادل للأهلي ونجح إبرهيم في التصدي لتصويبة بيضاء جديدة لتصبح النتيجة 8/7.



واصل إبرهيم تألقه وتصدى لتصويبة جديدة من محمد عبدالغني ليحافظ على تقدم فريقه المنقوص لدقيقتين على اللاعب ياسر سيف.



عاد ياسر سيف للملعب وسجل هدف الأهلي التاسع ليتقدم بفارق هدفين مع استمرار محمد إبرهيم وتصديه لكرتين جديدتين من لاعبي الزمالك في الدقيقة 25.



قلص مودي البسيوني الفارق باختراق جميل وسط دفاعات الأهلي لتصبح النتيجة 9/8 قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول.



ونجح شادي خليل في إعادة الزمالك لنقطة التعادل 9/9، قبل أن يتقدم أحمد الأحمر للزمالك بهجمة سريعة بعد تصدي من فلفل ليتقدم الأبيض بفارق هدف مع نهاية الشوط الأول.



بدأ الشوط الثاني بهدف أهلاوي عن طريق عبد العزيز إيهاب (زيزو) ليتعادل الأهلي 10/10، قبل أن يتمكن دفاع الأهلي من قطع الكرة سريعا ليتقدم الأحمر بهدف جديد عن طريق ياسر سيف.

تمكن الزمالك من تعديل النتيجة سريعا عن طريق عمر الفولي لتصبح النتيجة 11/11.

تقدم الأهلي بفارق هدفين عن طريق عمر كاستلو بعد تألق دفاع الأحمر وحارسه محمد إبرهيم.

واصل كاستلو تألقه وسجل هدفه الثالث على التوالي، ليتقدم الأهلي بفارق ثلاثة أهداف مع مرور سبع دقائق من عمر الشوط الثاني، واضطر الجهاز الفني للزمالك لطلب وقت مستقطع مبكرا لإيقاف التفوق الأهلاوي.

حصل خالد وليد لاعب دائرة الزمالك على إيقاف مؤقت لمدة دقيقتين مع مرور عشر دقائق من الشوط الثاني بعد تدخله بقوة على فوكس.

تقدم الأهلي بفارق خمسة أهداف عن طريق هدفين جديدين من سيسا ومحسن رمضان، واستبعد الحكام خالد وليد لدقيقتين جديدتين فور عودته للملعب بعد تصويب الكرة في وجه الحارس محمد إبرهيم.

واستُبعد عبدالرحمن فيصل من جانب الأهلي لدقيقتين أيضًا بعد تدخل على أحد لاعبي الأبيض.

سجل أكرم يسري هدفا للأبيض من رمية جزائية، ورد الأهلي بهدفين عن طريق محسن رمضان وأحمد عادل ليتقدم الأهلي بفارق ستة أهداف وبنتيجة 19/13 مع مرور 18 دقيقة من عمر الشوط الثاني.

مرر فوكس كرة ذكية لأحمد عادل اثناء رفع شارة اللعب السلبي على هجوم الأهلي، وترجمها الأخير بهدف جميل لتصبح النتيجة 21/15 للأحمر قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

طلب ديفيد ديفيز المدير الفني الإسباني للأحمر وقتا مستقطعا مع تقدم فريقه بفارق خمسة أهداف من أجل توجيه بعض التعليمات الجديدة للاعبيه خلال الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر اللقاء.

وأضاف ياسر سيف هدفا جديدا للأهلي بعد قطع الكرة ببراعة من هجوم الزمالك عن طريق محسن رمضان، ليعديد فارق الأهداف الستة من جديد قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء.

استمر التألق الاستثنائي من محمد إبرهيم وتصدى لكرة جديدة من أحمد الأحمر ليسجل سيسا هدفا أهلاويا جديدا ويرفع الفارق لسبعة أهداف.

وقطع دفاع الأهلي الكرة من جديد وسجل إبرهيم المصري هدف الأهلي الرابع والعشرين ليتقدم الأهلي بفارق ثماني أهداف وسط تراجع كبير في أداء لاعبي الزمالك.

سجل الزمالك هدفين متتاليين ليتقلص الفارق إلى ستة أهداف قبل أقل من خمس دقائق على نهاية اللقاء.

استبعد الحكام سيسا جناح الأهلي لدقيقتين، إلا أن الأحمر تمكن من إضافة هدف جديد أثناء النقص العددي عن طريق أحمد عادل لتصبح النتيجة 26/19.

لم تأت الثواني المتبقية بجديد، سوى انطلاق المظاهر الاحتفالية بين لاعبي ومسئولي القلعة الحمراء، وانتهت المباراة أخيرًا بفوز الأهلي 27/21، ليعلن احتفاظه باللقب للموسم الثاني على التوالي.

