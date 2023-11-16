قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البتروكيماويات المصرية، يشهد تطوير مستمر، من خلال استدامة أعمال تطوير الوحـدات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاستيراد مـن بعـض المنتجـات مثل منتج البولي فينيـل كلـوريـد الـذي يـدخل فـي صناعـة المواسير.

وزير البترول: التوسع في إنشاء خطـوط الشبكة القومية لنقل البترول ورفع كفاءتها

وتابع الملا ان شبكة خطوط أنابيب البترول، تمتلك قدر كافي من الكفاءة والمرونة في نقل البترول ومشتقات، والوزارة تعمل علي التوسع في إنشاء خطـوط الشبكة القومية لنقل البترول ورفع كفاءتهـا لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول .

فيما تتوسع الوزارة في ملف الرقمنة ومنظومة العمل البترولي، من خلال تنفيذ مشروعات الرقمنة في كافة الأنشطة البترولية لتدقيق المعلومات وسرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتطبيق الأساليب الحديثة واستخدام التقنيات المتطورة مثل تقنية القياس الآلي ATG بمستودعات التخزين ومحطات الوقود وتقنية GPS على أسطول نقل الوقود.

خطـوط الشبكة القومية لنقل البترول

وفي سياق منفصل شهد الملا وتيرى هى رئيس شركة هواوي العالمية لمنطقة شمال أفريقيا التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين قطاع البترول و شركة هواوي تكنولوجيز مصر، لدعم تدريب كوادر برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز، وكذلك المساهمة في توفير الحلول الذكية و دعم التحول الرقمي إلى جانب استخدام حلول الطاقة الشمسية في تشغيل رؤوس آبار حقول البترول.

و يهدف الاتفاق الاول الذي وقعه المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى، والسيد جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر إلى اطلاق تعاون بين الوزارة والشركة لتنفيذ برامج التدريب أثناء العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية التى يتم اختيارها من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز.