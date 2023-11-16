الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: التوسع في إنشاء خطـوط الشبكة القومية لنقل البترول ورفع كفاءتها

صورة_ ارشيفية
صورة_ ارشيفية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البتروكيماويات المصرية، يشهد تطوير مستمر، من خلال استدامة أعمال تطوير الوحـدات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاستيراد مـن بعـض المنتجـات مثل منتج البولي فينيـل كلـوريـد الـذي يـدخل فـي صناعـة المواسير.

وزير البترول: التوسع في إنشاء خطـوط الشبكة القومية لنقل البترول ورفع كفاءتها

وتابع الملا ان شبكة خطوط أنابيب البترول، تمتلك قدر كافي من الكفاءة والمرونة في نقل البترول ومشتقات، والوزارة تعمل علي التوسع في إنشاء خطـوط الشبكة القومية لنقل البترول ورفع كفاءتهـا لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول .

فيما تتوسع الوزارة في ملف الرقمنة ومنظومة العمل البترولي، من خلال تنفيذ مشروعات الرقمنة في كافة الأنشطة البترولية لتدقيق المعلومات وسرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتطبيق الأساليب الحديثة واستخدام التقنيات المتطورة مثل تقنية القياس الآلي ATG بمستودعات التخزين ومحطات الوقود وتقنية GPS على أسطول نقل الوقود.

خطـوط الشبكة القومية لنقل البترول

وفي سياق منفصل شهد الملا وتيرى هى رئيس شركة هواوي العالمية لمنطقة شمال أفريقيا التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين قطاع البترول و شركة هواوي تكنولوجيز مصر، لدعم تدريب كوادر برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز، وكذلك المساهمة في توفير الحلول الذكية و دعم التحول الرقمي إلى جانب استخدام حلول الطاقة الشمسية في تشغيل رؤوس آبار حقول البترول.

و يهدف الاتفاق الاول الذي وقعه المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى، والسيد جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر  إلى اطلاق تعاون بين الوزارة والشركة لتنفيذ برامج التدريب أثناء العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية التى يتم اختيارها من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز.

خطـوط الشبكة القومية لنقل البترول نقل البترول خطـوط الشبكة القومية وزير البترول قطاع البتروكيماويات البترول

مواد متعلقة

البترول: ارتفاع أسعار النفط.. وخام أوبك يسجل 84.27 دولار

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

نجلاء بدر تتحدث لـ"الدستور" عن مسلسل "صوت وصورة" وعلاقتها بحنان مطاوع

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

مجلس الأهلى ينهى استعداده لانعقاد الجمعية العمومية العادية

نسرين طافش تنتهي من الاستكتاب بالطب الشرعي في المعارضة على حكم حبسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة