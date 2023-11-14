كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار البترول، وسط توقعات بأساسيات جيدة للسوق في أعقاب تقرير أوبك الذي ذكر أن الطلب لا يزال قويًا، ومخاوف من احتمال تعطل الإمدادات مع قيام الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد صادرات النفط الروسية.

البترول: ارتفاع أسعار النفط وخام أوبك يسجل 84.27 دولار

وتابع التقرير الصادر من البترول، انه تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب عمليات البيع المكثفة في السوق على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكن النفط من الحصول على بعض الدعم.

فيما سجل خام برنت82.67 دولار، وحقق أمس 80.89 دولار، وسجل خام غرب تكساس78.39 دولار، فيما سجل أمس 76.63 دولار، وحقق خام أوبك84.27 دولار، فيما سجل أمس 84.27 دولار.

وفي سياق منفصل كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن امتلاكها 12 معملًا لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تصل لـ34 مليون طن سنويا، لافتة إلى أنها تسعى مع بداية العام الجديد، لزيادة وارداتها من عدد من الدول العربية وعلي رأسها الكويت.

وأكدت الوزارة، أن الدولة تربطها علاقات قوية مع الجانب الكويت، فهناك اتفاق بين الجانبين لـ توريد 75 ألف برميل يوميًا من الخام الكويتي، على أن يتم السداد خلال 9 أشهر، موضحة أنها تخطط لزيادتها لـ 33% بداية من 2024 لتصل إلى 3 ملايين برميل شهريًا.

وسبق أن، أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مصر لديها فرص كبيرة لإنتاج البنزين من خلال المشروعات الجاري الانتهاء منها في بداية العام المقبل، ومنها مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بإضافة طاقة تكريرية تعادل ٦٠ ألف برميل يوميا مع تطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروجيني والتي تعظم انتاج السولار علي حساب المازوت وقطعا مع زيادة إنتاج البنزين ٩٥.