الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول: ارتفاع أسعار النفط.. وخام أوبك يسجل 84.27 دولار

النفط
النفط

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار البترول، وسط توقعات بأساسيات جيدة للسوق في أعقاب تقرير أوبك الذي ذكر أن الطلب لا يزال قويًا، ومخاوف من احتمال تعطل الإمدادات مع قيام الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد صادرات النفط الروسية.

البترول: ارتفاع أسعار النفط وخام أوبك يسجل 84.27 دولار

وتابع التقرير الصادر من البترول، انه  تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب عمليات البيع المكثفة في السوق على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكن النفط من الحصول على بعض الدعم.

فيما سجل خام برنت82.67 دولار، وحقق أمس 80.89 دولار، وسجل خام غرب تكساس78.39 دولار، فيما سجل أمس 76.63 دولار، وحقق خام أوبك84.27 دولار، فيما سجل أمس 84.27 دولار.

وفي سياق منفصل كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن امتلاكها 12 معملًا لتكرير  النفط الخام بطاقة إنتاجية تصل لـ34 مليون طن سنويا، لافتة إلى أنها تسعى مع بداية العام الجديد، لزيادة وارداتها من عدد من الدول العربية وعلي رأسها الكويت.

وأكدت الوزارة، أن الدولة تربطها علاقات قوية مع الجانب الكويت، فهناك اتفاق بين الجانبين لـ توريد 75 ألف برميل يوميًا من الخام الكويتي، على أن يتم السداد خلال 9 أشهر، موضحة أنها تخطط لزيادتها لـ 33% بداية من 2024 لتصل إلى 3 ملايين برميل شهريًا.

وسبق أن، أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مصر لديها فرص كبيرة لإنتاج البنزين من خلال المشروعات الجاري الانتهاء منها في بداية العام المقبل، ومنها مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بإضافة طاقة تكريرية تعادل ٦٠ ألف برميل يوميا مع تطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروجيني والتي تعظم انتاج السولار علي حساب المازوت وقطعا مع زيادة إنتاج البنزين ٩٥.

البترول اسعار النفط النفط أسعار البترول خام برنت82 67 دولار وزارة البترول

مواد متعلقة

"البترول" توزع تأشيرات حج مجانية للعاملين بالقطاع

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

عاجل.. التعليم: منح الطالب أكثر من محاولة فى امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد

الصور الأولى لضابط الأمن المركزى شهيد مداهمة وكر مطاريد أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردنى يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم