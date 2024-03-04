قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر سلمى الغزولي

جددت النيابة العامة بمحافظة المنوفية، حبس البلوجر سلمى الغزولي وعدد من أفراد أسرتها 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق في المنوفية، بعد أن تقدم العشرات ضدها ببلاغات تتهمها بالنصب والاحتيال.



ونظرت صباح اليوم جهات التحقيق بالمنوفية، تجديد حبس البلوجر سلمى الغزولي، حسب المدة القانونية للحبس السابق، وأمرت بتجديد حبسها وعدد من أفراد أسرتها لمدة 15 يوما، ويراعى العرض في الموعد القانوني.



وأكدت سلمى الغزولي، خلال التحقيقات على أنها بدأت تجارتها الالكترونية بطريقة الجيفت كارد، وهي أن العميل يشتري منتج ويعود له جزء، ما دفعة مرة أخرى ويستفاد بالمنتج سواء لنفسه أو تسويقه.



وتطور الأمر مع البلوجر سلمى الغزولي خريجة كلية الصيدلة والمقيمة حسب بطاقتها في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبدأت في تشغيل واستثمار أموال الآخرين بنسب وأرباح كبيرة فكانت تعطي على مبلغ الـ20 ألف جنيه ألفين جنيها شهريا، واستمر ذلك لأشهر عديدة وكانت منتظمة في السداد للعملاء، وبسبب سهولة الربح بالنسبة لعملائها اقنعوا أقاربهم بالدخول والاستثمار مع سلمى الغزولي.



عمل مع سلمى الغزولي كلا من المتهمين المقبوض عليهم شقيقتها وشقيقها وزوج شقيقتها واثنين من أخوالها، وكانت الضربة القاسمة لها عندما فوجئ العملاء عدم تحويل الأرباح الشهرية لها، وبعد محاولات معها وتركها منزلها حرر العشرات من مختلف المحافظات محاضر رسمية ضدها بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.



وكان قد وصل إجمالي المبلغ بها في المحاضر الرسمية حتى الأن مايقرب لـ170 مليون جنيه، وسط توقعات بارتفاع عدد المحاضر ضد سلمى الغزولي وأسرتها المتهمين بعمليات النصب على العملاء، الذين ينتظرون القضاء في القضيه لمحاولة استعادة أموالهم التي تم الاستيلاء عليها بغرض الحصول على ملابس من ماركة عالميه والمتاجره بها.