توقيع بروتوكول تعاون بين محافظتي دمياط والقاهرة لإنشاء مركز لمعلومات المرافق

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظتين لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة دمياط.

و وقع البروتوكول اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمهندسة أمل حنفى رئيس مركز معلومات الشبكات بمحافظة القاهرة، والذى جاءت مراسمه بمقر ديوان عام محافظة القاهرة صباح اليوم.

البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من خبرات مركز معلومات الشبكات بمحافظة القاهرة

وأشارت محافظ دمياط إلى أن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من خبرات مركز معلومات الشبكات بمحافظة القاهرة واللجان المعاونة بالمركز، للإشراف على إنشاء مركز معلومات الشبكات بمحافظة دمياط وآلية تطويره.

وكذلك وضع خطة عمل له من خلال عدد من المحاور يأتى منها إعداد دراسة لإنشاء ومتطلباتها من حيث القوى البشرية والاجهزة والمعدات، وتقديم كافة خدمات الدعم الفني واختيار الوظائف الفنية وكذا القيام بتدريب العاملين بجميع تخصصات المركز والتى ستتضمن التأكيد على الجوانب العملية التى تساهم في تأهيلهم على تنفيذ الأعمال المطلوبة، لافتة الى أن محور مركز معلومات الشبكات بمحافظة القاهرة سيقوم بالإشراف الفنى على إنتاج أول مشروع تجريبي بالمحافظة وأيضًا بدء التشغيل.

وأضافت الدكتورة منال عوض، إلى أن محافظة دمياط ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للإنشاء والتجهيز والتأسيس لمبنى المركز طبقًا لخطة زمنية محددة، وكذلك إعداد اللوائح المنظمة للعمل بداخله وتنفيذ جميع المتطلبات الإدارية اللازمة لتجهيز واعداد المركز وتوفير الكوادر والعناصر البشرية.

رفع المرافق ووضعها على الخرائط و ربطها مساحيًا بشبكة إحداثيات

ووجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى اللواء خالد عبد العال، على هذا التعاون الجاد، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع محافظة القاهرة للاستفادة من خبراتها فى إنشاء مركز متخصص فى رفع المرافق ووضعها على الخرائط التى سيتم ربطها مساحيًا بشبكة إحداثيات، لتكوين قاعدة بيانات علمية متكاملة ودقيقة عن البنية التحتية باستخدام أحدث أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وأيضًا أحدث التقنيات الفنية الحديثة التى تتيح لجميع الأجهزة المعنية بمعرفة أماكن تلك الشبكات بكل دقة دون الحفر،بما يساهم فى حمايتها فنيا وبما يساهم فى تنفيذ المشروعات القومية.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون الفنى والتكنولوجي بين محافظة القاهرة ويمثلها مركز معلومات الشبكات ومحافظة دمياط، مشيرا إلى أن المركز منشأ منذ 35 عامًا، حيث انه من أوائل المراكز التى استخدمت نظم المعلومات الجغرافية فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما أنه الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية ودقيقة لشبكات مرافق محافظة القاهرة وينقل خبراته التى استمرت طوال تلك الفترة لبقية المحافظات وأيضًا على المستوى الدولى..