الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" تنظم يومًا ترفيهيًا بمراكز شباب كفر سعد فى دمياط

حياة كريمة
حياة كريمة

تابع الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دميـاط، فعاليات اليوم الرياضي الترفيهي بمركز شباب كفر سعد بمشاركة وتنظيم متطوعي حياة كريمة بدمياط ضمن مبادرة انت الحياة التابعة لمؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة جوالة مركز شباب الإبراهيمية القبلية وشباب طلائع مركز كفر سعد.

يأتي ذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،  والدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة والمعتصم بالله الجندى منسق حياة كريمة بدمياط.

وقال الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه انطلقت فعاليات المؤتمر الوطنى للنشء بدمياط وهو مؤتمر جديد من نوعه تم تنفيذ نسخته الأولى لزيادة الوعي بين الشباب الناشئ خاصة أن مديرية الشباب والرياضة بها إدارة مخصصة وهى إدارة تنمية النشء.

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، أن دورنا هو المساهمة في إخراج جيل واع في كافة المجالات وتثقيفه وتدريبه بحيث يكون عنده القدرة على القيادة.

ونفذت اليوم إدارة تنمية النشء في مديرية الشباب والرياضة بدمياط، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطنى للنشء  تحت شعار بناء جيل وهو النسخة الثانية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، وذلك بمركز شباب التوفيقية بفرع إدارى كفر سعد.

دارت  محاور اللقاء حول كل من دعم قدرات النشء وتمكينهم من أجل إدارة الدولة المصرية وتعريف النشء بإنجازات وجهود الدولة المصرية، حيث شهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا من شباب وفتيات من محافظة دميـاط.

شباب دمياط “حياة كريمة” كفر سعد دمياط 102 قرية بمبادرة حياة كريمة

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