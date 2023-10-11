الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أماكن لذوي الهمم.. تطوير مشروع اللسان في رأس البر بدمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير التى تنفذها شركة المقاولون العرب بمدينتى دمياط ورأس البر، خلال اجتماع عقدته اليوم مع ممثلى الشركة وممثلى الوحدتين المحليتين بدمياط ورأس البر ومديرية الطرق.
 

واستهلت المحافظ، الاجتماع بمتابعة آخر التطوير بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر،  والذى يتضمن انشاء ساحات للأنشطة المختلفة وتطوير الممشى وإنشاء حاجز للأمواج بما يتناسب مع طبيعة المنطقة لحماية الشاطئ، وأيضًا إنشاء مسرح ومنطقة للمطاعم.

 

وفى هذا السياق، بحثت محافظ دمياط خطة المراحل المقبلة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، لنهو الأعمال قبل بداية موسم صيف ٢٠٢٤، وأكدت على توزيع المنحدرات " الرامبات" لذوى الهمم لتسهيل الوصول الى جميع الساحات بالمنطقة.

دمياط إقليم محافظة دمياط الدكتورة منال عوض أماكن رأس البر بمحافظة دمياط

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