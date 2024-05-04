السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط نصف طن فسيخ فاسد في حملة موسعة بدمياط

فسيخ فاسد
فسيخ فاسد

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع  درجة التأهب استعدادًا لاحتفالات شم النسيم، وتكثيف الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائية ومحال بيع الأسماك المملحة، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة حملات مكثفة لمتابعة تلك المنظومة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق.

وتفقدت الحملة ٨٢ منشأة غذائية متنوعة، وأسفرت عن ضبط ٥٨ منشأة تدار بدون ترخيص و٤ منشآت تمثل خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط نصف طن فسيخ مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي و٢ طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات، علاوة على إعدام ٣٥٠ كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، هذا إلى جانب تحرير ١٣٠ محضر جنح صحية لوجود مخالفات متعددة، كما تم أيضًا سحب ٣٧ عينة من الأسماك المملحة والاغذية المتداولة حاليا لفحص صلاحيتها.

وقال وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في دمياط إن مدينة رأس البر تستعد لاستقبال شم النسيم حيث إن محافظة دمياط بطبيعتها كمحافظة ساحلية تستقبل المصطافين من محافظات عدة خلال إجازة شم النسيم.

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