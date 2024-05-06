الإثنين 06 مايو 2024
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محافظات

إقبال جماهيرى على شواطئ رأس البر فى دمياط

راس البر
راس البر

شهدت مدينة رأس البر في محافظة دمياط صباح اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرًا على الشواطئ لاستقبال المصطافين في إجازة شم النسيم في دمياط، حيث شهدت شواطئ المدينة إقبالًا جماهيريًا.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الأعياد، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بإتمام كل الاستعدادات لاستقبال زائريها خلال أعياد الربيع.

وتم تنفيذ كل الأعمال بالشواطئ من تسوية الرمال وصيانة كورنيش البحر والبرجولات الخشبية، وكذلك صيانة أبراج الإنقاذ ودورات المياه وانتشار المعدات وخيم تجميع الأطفال التائهين، ونقاط الإسعاف بطول الشاطئ ووضع لافتات بإرشادات السلامة، وبدء عمل فرق الإنقاذ.

وعلى جانب آخر، شهدت شوارع المدينة استعدادات مكثفة شملت تنفيذ حملات نظافة ورفع إشغالات على مدار اليوم وحملات لمكافحة الحشرات ومراجعة أعمدة الإنارة، وتشغيل  الأتوبيسين والطفطف السياحى على شارع بورسعيد، وأيضًا متابعة حركة السلع بالأسواق، كما أعلنت الوحدة المحلية عن خطتها لاستقبال الزائرين يوم شم النسيم بالزهور على بوابتي المدينة، وإقامة فعاليات فنية وترفيهية، وتجهيز ساحة انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد، ومتابعة العمل بموقف سيارات الأجرة وساحات انتظار السيارات الملاكى لتخفيف التكدس داخل المدينة.

وشددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على رفع  درجة التأهب استعدادًا لاحتفالات شم النسيم، وتكثيف الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائية ومحال بيع الأسماك المملحة، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة حملات مكثفة لمتابعة تلك المنظومة، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق، حيث تم المرور على ٨٢ منشأة غذائية متنوعة، وأسفرت عن ضبط ٥٨ منشأة تدار بدون ترخيص وعدد ٤ منشآت تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، كما تم ضبط نصف طن فسيخ مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي و٢ طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات.

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