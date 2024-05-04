السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة رأس البر لـ"الدستور": "الطفطف" في استقبال المواطنين خلال أعياد القيامة وشم النسيم

رأس البر بدمياط
رأس البر بدمياط

قال وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في  دمياط ، إن مدينة رأس البر تستعد لاستقبال شم النسيم ، مشيرًا إلى أن المحافظة  بطبيعتها كمحافظة ساحلية تستقبل المصطافين من محافظات عدة خلال اجازة شم النسيم خاصة مدينة رأس البر.

إتمام  كافة الاستعدادات
 

وفي مدينة رأس البر والتي يتردد عليها أفواج كبيرة من المواطنين  قال رئيس المدينة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  انه تم وضع خطة يشارك بها جميع الجهات، وإتمام  كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين من مختلف المحافظات حيث تم تمهيد شواطئ مدينة رأس البر لاستقبال المصطافين وتم توفير أعداد من رجال الإنقاذ البحري بطول امتداد الشاطئ كما تم توفير لانشات إنقاذ، كما تم توفير طفطف سياحي واتوبيس لنقل المصطافين داخل المدينة وتوفير خيام لتجميع الأطفال التائهين.

 

رفع درجة الاستعداد

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية  دمياط وذلك إستعدادا لأعياد القيامة وشم النسيم.

حيث تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات،مؤكدا على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين،وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات تسمم الفسيخ التى قد تحدث، وأكد على جاهزية فرق الإنتشار السريع لمواجهة أى إصابات قد تحدث، بالاضافة الي ذلك كلف  لجان المتابعة وفرق الاشراف بمديرية الصحة بتكثيف المرور لمتابعة تقديم الخدمات الطبية خلال فترة الإجازة، إضافةً الى ذلك قامت إدارة صحة البيئة بعمل فرق مرورية للإنتشار بجميع مراكز المحافظة للمرور على أماكن التجمعات والمتنزهات العامة والنوادى وقاعات الأفراح حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط الاستعدادات.

دمياط أعياد الربيع و شم النسيم أماكن رأس البر أحداث دمياط طفطف سياحي المصطافين

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