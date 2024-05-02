إحالة 8 عمال بالوحدة الصحية في أبوراشد بدمياط للتحقيق

قام وكيل وزارة الصحة فى محافظة دمياط، بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بأبو راشد وأحال ٨ من العاملين للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وفاجأ وكيل الوزارة الوحدة الصحية بأبو راشد بمرور صباحى مفاجئ، لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث احال ٨ من العاملين بالوحدة للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل، بالاضافة الى ذلك تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

وتخدم الوحدة الصحية بأبو راشد ٤١٣٧ نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الاسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة.