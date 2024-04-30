الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحقيق مع فريق تنظيم الأسرة في الوحدة الصحية بالوسطاني بدمياط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط،اليوم، جولته المرورية بمرور على الوحدة الصحية بالوسطانى، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث أحال فريق تنظيم الأسرة بالوحدة للتحقيق لغلق غرفة تنظيم الأسرة وعدم تقديم خدماتها خلال فترة العمل الرسمية.

كما أحال وكيل وزارة الصحة في دمياط، 13 من العاملين بالوحدة للتحقيق لانصرافهم من العمل بدون إذن، بالإضافة إلى ذلك تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

 

كما قام وكيل وزارة الصحة في دمياط، بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بكفر شحاته وأحال ٥ من العاملين للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
 

كما فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة الوحدة الصحية بكفر شحاته بمرور صباحى، وذلك  لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث احال  ٥ من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل  حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة دمياط. 

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