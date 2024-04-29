يستمر لـ8 أيام.. تفاصيل مواعيد وأماكن فعاليات ملتقى "اهل مصر" فى دمياط

"ثقافة دمياط" تعلن موعد انطلاق الملتقى الثقافي السادس لمشروع أهل مصر

أعلن فرع ثقافة دمياط عن إطلاق الملتقى الثقافى السادس عشر لمشروع أهل مصر لعام 2024 والذى تنفذه وزارة الثقافة خلال الفترة من 1 إلى 8 مايو بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدنى، فى إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية ودمج أبناء المحافظات الحدودية "شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد، البحر الأحمر، أسوان، مطروح، حلايب وشلاتين" مع شباب المحافظات الأخرى لتبادل الثقافات تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وحققت محافظة دمياط نجاحًا كبيرًا على مدار نسخ الملتقى المنعقدة خلال 3 سنوات ماضية، ويتضمن الملتقى ورشا فنية وأدوية وحرفية ومعرض فنون تشكيلية ومسرحا وزيارات ميدانية للأماكن السياحية والأثرية.

محافظ دمياط تشهد فعاليات ندوة التوعية بمخاطر الهجرة الشرعية

كما شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فعاليات الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة والتى أُقيمت بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر بالتعاون بين الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واليونسيف، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ولفيف من ممثلى الجهات المختلفة والشباب وطلاب المدرسة الفندقية وعدد من المدارس والأسر.