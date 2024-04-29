إزالة حالات التعدي بالبناء المخالف على 17 فدان في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتائج حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة.

وأسفرت الحملة اليوم الإثنين، عن إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على مساحة 17 فدان و7 قيراط و5 سهم بدمياط.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن الحملة منذ انطلاقها، أسفرت عن إزالة 35 حالة تعد بالبناء على أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة ٢٣٢٦ متر مربع و١٠٦ فدان و٣ قيراط و٢٣ سهم علاوة على تنفيذ ١٦٣ قرار إزالة بمساحة ١٦٢٠ متر طولى و١٧ فدان و٢١ قيراط و٧ سهم.