الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

منال عوض تتابع تطوير 7 مناطق غير مخططة في دمياط

منال عوض
منال عوض

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذي بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية ومديرية الطرق.

وتناول الاجتماع استعراض موقف التنفيذ بمناطق السنانية ودمياط القديمة وشط الملح والسيالة وآليات تحقيق التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المُنفذة لاستكمال أعمال الرصف بتلك المناطق وتلافى حدوث اى مشكلات بالخطوط بهذا المرفق.

وبحثت المحافظ المعوقات التى تواجه تلك الأعمال وآلية العمل على تلافيها لاستكمال الأعمال، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة،  وأيضا الخطط الزمنية التى تم وضعها، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل.

دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط مدينة دمياط صندوق التنمية الحضرية

مواد متعلقة

إزالة حالات التعدي بالبناء المخالف على 17 فدانًا فى دمياط

ضبط 6 أطنان مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى دمياط

يستمر لـ8 أيام.. تفاصيل مواعيد وأماكن فعاليات ملتقى "اهل مصر" فى دمياط

محافظ دمياط تترأس الاجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

بحضور المحافظ.. ندوة جماهيرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية في دمياط

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

للتأهيل لسوق العمل.. وكيل تعليم دمياط يشهد ورشة تدريب مسئولى التوظيف

إزالة تعديات على 70 فدانًا تابعة للثروة السمكية بدمياط

الأكثر قراءة

عاجل| مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أزمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل ستصل إلى القضاء؟

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة