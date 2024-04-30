منال عوض تتابع تطوير 7 مناطق غير مخططة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذي بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية ومديرية الطرق.

وتناول الاجتماع استعراض موقف التنفيذ بمناطق السنانية ودمياط القديمة وشط الملح والسيالة وآليات تحقيق التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المُنفذة لاستكمال أعمال الرصف بتلك المناطق وتلافى حدوث اى مشكلات بالخطوط بهذا المرفق.

وبحثت المحافظ المعوقات التى تواجه تلك الأعمال وآلية العمل على تلافيها لاستكمال الأعمال، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، وأيضا الخطط الزمنية التى تم وضعها، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل.