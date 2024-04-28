إزالة تعديات على 70 فدانًا تابعة للثروة السمكية بدمياط

أعلنت د.منال عوض، محافظ دمياط، استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ٤ حالات تعدِ على أراضى زراعية تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بمساحة ٧٠ فدانا و٢٣ قيراطًا و11 سهمًا.

أضافت محافظ دمياط وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة ٢٩ حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة ٢٣٢٦ مترًا مربعًا و4 حالات تعدِ على أراضى زراعية بمساحة 70 فدانًا و٢٣ قيراطًا و١١ سهمًا وتنفيذ ١٦٣ قرارًا إزالة بمساحة ١٦٢٠ مترا طولة و١٧ فدانا و٢١ قيراطا و٧ أسهم، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأجرت محافظ دمياط، لموقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطريق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.

وتابعت د.منال عوض الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ الشهرى وحتى بنك مصر بطول 410 أمتار لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل، وإنشاء اعمدة إنارة وأيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول 910 أمتار طولى وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية وجزيرة وسطى.

شددت د. منال عوض على الدفع بمعدلات التنفيذ والبدء بأعمال إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، والالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق باعتباره طريقا حيويا يشهد كثافة مرورية عالية ومحورا يربط بين المدينة وطريق رأس البر.