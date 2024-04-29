ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28307 أطنان تشمل: 7737 طن يوريا و11919 طن كلينكر صب و1850 طن مولاس و4700 طن علف بنجر و2101 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75732 طنا، تشمل: 11438 طن قمح و30729 طن ذرة و8000 طن كسب صويا و1223 طن خشب زان و550 طن ميثانول و14313 طن خردة و7243 طن حديد و2236 طن سلاج.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 859 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 467 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4628 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47385 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183745 طنًا.

كما غادر 5 قطارات بحمولة إجمالية 6236 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف والقليوبية وشبرا والفيوم وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6234 حركة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1179 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 455 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2307 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48057 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186791 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2430 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5221 حركة.