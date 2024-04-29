ضبط 6 أطنان مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى دمياط

تمكنت مديرية التموين في دمياط من ضبط 6 أطنان مخلل و10 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات مشتركة استهدفت المنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة والاطمئنان من سلامة الأغذية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أطنان مخلل و10 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و8 لتر فورمالين والتى تُعد مادة غير مصرح بها، وقد تحررت محاضر بشأن تلك المخالفات.

حملات مستمرة لضبط الأسواق

كما تم ضبط مخزن تابع لمطعم "فول وفلافل" بسيف الدين بمركز الزرقا يتم استخدامه لتحضير الطعام الخاص بالمطعم، حيث تم تحرير محاضر حياله لإدارته بدون ترخيص ومخالفته الاشتراطات الصحية، حيث إنه يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، كما تمت مخاطبة الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار الغلق الإدارى تجاه المخزن.