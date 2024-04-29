بحضور المحافظ.. ندوة جماهيرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية في دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فعاليات الندوة التوعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة. أُقيمت الندوة بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر بالتعاون بين الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واليونيسف، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ولفيف من ممثلي الجهات المختلفة والشباب وطلاب المدرسة الفندقية وعدد من المدارس والأسر.

وعلى هامش الندوة، تفقدت المحافظة الدورة التي أقامتها الأمانة الفنية للجنة لأعضاء النيابة العامة من محافظة دمياط وبعض المحافظات المجاورة للتعامل مع جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. كما عُقد لقاء مصغر بين الدكتورة منال عوض والسفيرة نائلة جبر، تم خلاله مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وكذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشارت المحافظة إلى أنه تم تنفيذ مشروع "المدينة الصديقة للنساء" بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Women"، والذي يدعم السيدات لبدء وتطوير مشروعاتهن وجعلهن رائدات أعمال.

وخلال كلمتها التي ألقتها في الندوة، رحبت "الدكتورة منال عوض" بالسفيرة نائلة جبر على أرض محافظة دمياط. كما توجهت بالشكر لها على اختيار محافظة دمياط لإطلاق حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار جهود الدولة نحو مكافحة هذه القضية وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "2016/2026".

وأضافت "محافظ دمياط" أن هذه الحملات التي تستهدف الشباب والأسر تساهم بشكل كبير في رفع الوعي العام بمخاطر قضية الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر، وذلك باعتبارها قضية لها أبعاد متعددة ومتداخلة حيث تمثل خطرًا داهمًا على الشباب وحياتهم وأيضًا المجتمع بأسره. كما أشارت "محافظ دمياط" إلى أن هذه الحملات تأتي استكمالًا للجهود التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والهجرة لمكافحة هذه الظاهرة.

وأكدت "الدكتورة منال عوض" حرص المحافظة على إتاحة كافة الإمكانيات لتحقيق التعاون مع اللجنة وكافة الجهات لدعم هذه الأهداف، وأشارت إلى أن المحافظة والهيئات المختلفة يعملون على توفير فرص بديلة للشباب ومساعدتهم على بدء مشروعاتهم وتطوير قدراتهم.

وضمن فعاليات الندوة، ألقت السفيرة نائلة جبر محاضرة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، واستهلتها بتوجيه الشكر إلى محافظ دمياط على دعمها الكبير لإطلاق هذه الندوة داخل محافظة دمياط. كما استعرضت نبذة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتضم 30 وزارة وهيئة، للعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطبيق القوانين الخاصة بجريمة تهريب المهاجرين.

كما تضمنت الندوة أيضًا عرض أفلام تسجيلية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة وقصص واقعية لشباب خاضوا تلك التجربة.