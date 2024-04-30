محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا آخر بحضور الجهتين المنفذة والاستشارية للمشروع.

واستهلت "المحافظ" الاجتماع بمناقشة الموقف الخاص بتطوير كورنيش النيل ورصف الطرق بالمنطقة المحيطة وخطة تعديل المحور المرورى، وبحث مخطط توسعة الممشى بالمنطقة وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته المشروع مطلع الأسبوع الماضى، حيث أكدت على دراسة هذا المخطط بالتنسيق مع مديرية الطرق.

وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة منال عوض على بدء العمل بالطريق الموازى لمبنى الديوان اعتبارًا من الأسبوع المقبل، موجهة بالانتهاء من الطريق بكل أعماله من إنارة وأرصفة، وأيضًا الجزء الأول من السور المحيط بالمبنى بنهاية مايو المقبل، ووجهت أيضًا باستكمال الأعمال بالطريق الممتد من المبنى حتى نقابة المهندسين ووضع المقاعد بطول الكورنيش.

وعلى صعيد آخر، تابعت "محافظ دمياط" آخر التطورات بمبنى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث أكدت على الانتهاء من كل الأعمال به وتجهيزه لافتتاحه بنهاية الشهر المقبل، وناقشت أيضًا الخطة الزمنية لتنفيذ محطة الكهرباء، ووجهت الدكتورة منال عوض بالدفع بمعدلات العمل بكل أجزاء المشروع، والالتزام بالجدول الزمنى الخاص لنهو الأعمال وفقًا لما حددته تلك الخطط.

هذا ويشار إلى أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة يأتى من أهم المشروعات التى تشهدها المحافظة، حيث يقع المبنى على مساحة ٣٠٧٠ مترًا مربعًا ويتكون من دور أرضي و٦ أدوار متكررة، ويتم تنفيذه وتجهيزه وفقًا لمواصفات محددة ليصبح مبنى أخضر ذكيًا يُراعى المعايير البيئية والأنظمة الحديثة، بما يتواكب مع خطة الدولة ورؤيتها نحو التحول الرقمى، فضلًا عن تطوير أنظمة العمل بإداراته المختلفة.